OL : Un hommage appuyé au magicien du mercato à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Même si ses fonctions restent officiellement les mêmes, Florian Maurice n’a forcément plus un pouvoir aussi important à Lyon, lui qui continue son travail d’observation, mais ne choisit pas vraiment les recrues. Juninho a pris le relais avec des cibles sud-américaines qui n’étaient pas forcément dans le viseur avant son arrivée. Et pourtant, il serait bon de ne pas négliger l’énorme travail que réalise l’ancien buteur de l’OL et de l’OM, sous peine de se priver de quelques bons plans. C’est ce qu’a tenu à souligner le journaliste spécialisé de Yahoo Manu Lonjon, qui à travers l’énorme transfert pour 50 ME d’Aaron Wan-Bissaka, rappelle à quel point Florian Maurice sait dénicher les perles.

« Aaron Wan-Bissaka qui va rejoindre Man Utd pour 50 ME hors bonus. Fut un temps, avant que sa cote explose en Angleterre, une des pistes de Florian Maurice pour l’OL. Il a quand même très souvent bon goût le scout de l’OL », a souligné, dans des propos rapportés par Foot Radio, Manu Lonjon, qui ne compte plus les bonnes trouvailles du recruteur lyonnais en ce qui concerne notamment les jeunes en post-formation. N’est-ce-pas Ferland Mendy, Tanguy Ndombele ou Maxwel Cornet, tous achetés pour des sommes très raisonnables par rapport à leur valeur actuelle.