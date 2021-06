OL : Un gros flop s’échappe par la petite porte

Dans : OL.

Recruté en août dernier sur les conseils de Bruno Cheyrou, le Turc Cenk Özkaçar n’a jamais eu les faveurs de l’entraîneur Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais. Et visiblement, le défenseur central turc n’a pas non plus la confiance de ses dirigeants qui ne s’opposeront pas à son possible départ en prêt.

Avec une seule apparition, à savoir 10 minutes de jeu lors du quart de finale de Coupe de France contre l’AS Monaco (défaite 2-0) en avril dernier, on peut dire que Cenk Özkaçar (20 ans) n’a pas marqué les esprits pour sa première saison à l’Olympique Lyonnais. Il est vrai qu’à on arrivée, le défenseur central devait d’abord intégrer la réserve des Gones avant d’éventuellement frapper à la porte de l’équipe première.

Mais nul doute que la recrue estivale ne s’attendait pas à un exercice quasi vierge en ce qui concerne les professionnels. On n’est donc pas surpris d’apprendre que Cenk Özkaçar devrait quitter l’Olympique Lyonnais à peine un an après sa signature. Selon le média turc Ajansspor, Trabzonspor s’intéresse au défenseur central en vue d’un prêt. Peut-être l’occasion pour lui de se relancer dans son pays natal, sachant que la direction rhodanienne et son nouveau coach Peter Bosz ne s’opposeront sûrement pas à son départ.

Bruno Cheyrou y croyait

A noter que les clubs belges Malines et Louvain seraient également disposés à accueillir ce grand gabarit (1,90m) que Bruno Cheyrou présentait de manière très positive à son arrivée. « Cenk un jeune défenseur prometteur, avec un gabarit impressionnant. Il défend bien et possède aussi une très bonne qualité de relance et de sortie de balle. C’est une de ses principales forces. Sa marge de progression est importante », décrivait le recruteur de l’Olympique Lyonnais, qui s’était peut-être trompé sur le réel potentiel du joueur acheté pour 1,5 million d’euros à Altay SK.