OL : Un « fantastique » 3-3 à Hoffenheim, Aulas tient son exploit…

Dans : OL, Ligue des Champions.

Avant le match à Hoffenheim, Jean-Michel Aulas avait fait sourire les observateurs en déclarant que ramener un match nul serait un exploit.

Au lendemain du match, les supporters rhodaniens sont certainement partagés, l’OL ayant fait 3-3 contre l’équipe de Julian Nagelsmann, mais en laissant échapper une victoire qui lui tendait les bras dans les ultimes instants. S’il était forcément un peu déçu, Jean-Michel Aulas n’oubliait pas ses déclarations d’avant-match, rappelant que comptablement, il s’agissait d’un excellent résultat pour l’Olympique Lyonnais, qui compte 5 points dans son groupe de Ligue des Champions.

« On a fait un match fantastique. J’avais dit que si on faisait match nul ce serait un exploit car je connais la valeur d’Hoffenheim, une équipe magnifique. Faire nul alors que la victoire tendait les bras c’est un peu décevant, mais il faut regarder globalement le match. Il faudra sur les matchs retours faire aussi bien, car ça représente un parcours sans défaite. On aura l’avantage de jouer 2 matches à domicile. On n’a pas perdu nos chances mais peut-être laisser passer une opportunité. C’est une équipe vraiment ambitieuse, qui a su tirer parti d’un certain nombre d’opportunités. On était menés 2-1 avec une équipe physiquement extraordinaire. Elle m’a rappelé le Bayern de 2010. Il faut en tirer les leçons et regretter d’avoir laissé passer 3 points, qui nous auraient permis de voir la suite avec beaucoup d’optimisme » a expliqué Jean-Michel Aulas sur RMC Sport, bien conscient que l’OL aurait pu s’en tirer avec une défaite à Hoffenheim, malgré une physionomie de match un peu crispante, forcément.