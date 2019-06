OL : Un duo Sylvinho-Juninho c'est excitant, mais dangereux

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM.

Officiellement intronisés la semaine dernière par Jean-Michel Aulas, Sylvinho et Juninho vont devoir faire leurs preuves à l’Olympique Lyonnais.

Car les deux hommes, respectivement entraîneur et directeur sportif du club rhodanien, découvrent leur nouveau rôle. Et si ce ticket 100 % brésilien est bien évidemment excitant sur le papier, il peut également devenir dangereux selon Eric Di Meco, qui surveillera avec beaucoup d’attention les débuts des deux hommes, comme il l’a expliqué à La Provence. Et il n’a pas pu s’empêcher de comparer avec le nouveau projet de l’OM, porté par le Portugais André Villas-Boas.

« Sur le papier, le projet lyonnais est plus excitant que le projet marseillais. Mais quelles sont les certitudes qu’a Aulas par rapport à Eyraud ? L’entraîneur (Sylvinho) n’a jamais joué ni entraîné en Ligue 1, n’a jamais été numéro 1, alors que le manager (Juninho) découvre également le métier même si c’est une légende du club. Je vais regarder avec attention le recrutement et le calendrier de l’OM. Imaginez que Villas-Boas arrive et enquille plusieurs victoires d’affilée comme Élie Baup l’avait fait (6 en 2012). Le début de saison peut générer beaucoup de choses, la hype Villas-Boas peut vite arriver à Marseille » a confié Eric Di Meco, pour qui Lyon et Marseille sont clairement les deux principales attractions de l’intersaison en Ligue 1.