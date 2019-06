OL : Un départ au mercato, il ne l'envisage pas une seconde

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En conférence de presse la semaine dernière, Juninho a été très élogieux envers plusieurs attaquants de l’Olympique Lyonnais comme Martin Terrier, Moussa Dembélé ou encore Maxwel Cornet et Bertrand Traoré. En revanche, le nouveau directeur sportif des Gones n’a pas abordé le cas d’Amine Gouiri, longtemps blessé au genou cette saison suite à une rupture des ligaments croisés, et qui est revenu au top de sa forme avec l’Equipe de France U20. Que comptent faire Juninho et Sylvinho du jeune attaquant formé à l’OL ? Pour l’heure, c’est le grand mystère.

Mais du côté d’Amine Gouiri, on a déjà une idée bien précise de ce que l’on veut faire la saison prochaine. « J’ai simplement vu que Juninho et Sylvinho étaient arrivés en tant que directeur sportif et entraîneur. Pour l’instant je ne me concentre que sur la sélection et j’aurais le temps à mon retour à de les rencontrer. Juninho est une légende du club donc je suis admiratif comme tout le monde. Il est apprécié de tous et particulièrement des supporters donc c’est une bonne chose pour le groupe. Je n’ai parlé avec personne pour le moment. Je pense que j’aurais un peu de vacances après le Mondial avant de revenir à Lyon pour reprendre le travail avec eux. Mon objectif est clair, me faire une place dans le groupe pour pouvoir prétendre à jouer des matches » a d’ores et déjà annoncé Amine Gouiri, interrogé par Goal. Un discours ambitieux qui devrait plaire à Sylvinho et aux fans rhodaniens…