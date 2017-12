OL : Un défenseur de 17 ans déjà ciblé au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Gouverner c'est prévoir, et l'Olympique Lyonnais le sait mieux que quiconque. Dans la perspective du mercato, et de toujours vouloir recruter des footballeurs en devenir, L'Equipe affirme que l'OL aurait déjà un regard sur l'un des meilleurs jeunes défenseurs français, Oumar Solet. Solet est international tricolore avec les U17 et il a récemment évolué avec des joueurs lyonnais lors du mondial U17 en Inde où Solet était le patron de la défense française.

Le quotidien sportif affirme que la cellule recrutement apprécie le style d'Oumar Solet, un colosse de 81 kilos pour 1,92m. Originaire de Melun, ce défenseur, capable de jouer en milieu défensif, a rejoint le Stade Lavallois il y a deux ans, et c'est en juin dernier qu'il a signé son premier contrat professionnel, lequel le lie jusqu'en 2020 avec la formation mayennaise, laquelle évolue désormais en National. Evoquant il y a quelques semaines le cas d'Oumar Solet, Stéphane Moreau, directeur du centre de formation de Laval, avoue être épaté par son joueur, même s'il admet que le défenseur a encore besoin d'être plus attentif notamment dans la relance. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, on pense visiblement que cette pépite française peut se peaufiner en rejoignant la capitale des Gaules.