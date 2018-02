OL : Un défenseur de 17 ans déjà bouclé pour deux ans

Dans : OL, Ligue 1.

Fidèle à ses habitudes, l'Olympique Lyonnais continue à s'assurer la présence de ses meilleures pépites de l'académie pour les saisons à venir. Et cette fois c'est un jeune défenseur de 17 ans, présent depuis 2014 au centre de formation de l'OL, qui a signé un contrat de deux ans comme stagiaire professionnel. Pour Mathis Louiserre, c'est évidemment un premier pas vers une carrière qui s'annonce brillante si l'on en croit les spécialistes.

Evoquant ce premier contrat, l'Olympique Lyonnais se montre enthousiaste. « Quatre ans après son arrivée à l'OL, Mathis Louiserre vient de franchir une belle étape avec son club d'adoption. Le défenseur lyonnais de la génération 2000 a signé ce vendredi en fin d'après-midi dans les bureaux du Groupama Stadium et en présence notamment de sa famille, un contrat de stagiaire qui le lie à l'OL pour les deux prochaines années. Celui qui a débarqué en provenance de Grenoble lors de la saison 2013-14 a vécu une journée incroyable. En plus de cette signature, Mathis Louiserre, qui évolue cette saison avec l'équipe U19, a reçu la visite de Bruno Genesio. L'occasion pour lui de discuter et de faire quelques photos avec le coach de l'équipe professionnelle », précise l'Olympique Lyonnais, dont la politique tournée vers les jeunes est clairement une réussite.