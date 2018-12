OL : Un coup à la Denayer servi sur un plateau au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Cela peut rendre fou les supporters de l’Olympique Lyonnais, mais Bruno Genesio semble bricoler à chaque match, entre ses choix individuels et ses changements de tactique.

Récemment, avec le passage à trois centraux en défense, l’ancien arrière gauche au placard Marçal s’est mis à enchainer les matchs dans l’axe, à la surprise générale même si cela s’est fait avec une certaine réussite. Mais au moindre pépin dans ce secteur de jeu, l’entraineur lyonnais se sent presque obligé de repasser à deux dans l’axe. C’est pour cela que l’arrivée d’un défenseur central est de nouveau évoquée pour cet hiver, sachant que Jérémy Morel a beaucoup de mal à être aussi performant, et que Marcelo est lui aussi moins à son aise. Et Lyon pourrait bien ne pas avoir à chercher très loin puisqu’une ancienne cible a des fourmis dans les jambes selon Het Laatste Nieuws.

Le journal belge évoque en effet les difficultés de Leander Dendoncker, international chez les Diables Rouges mais éternel remplaçant à Wolverhampton, malgré son arrivée pour 15 ME l’été dernier. L’ancien d’Anderlecht ne parvient pas à s’imposer, et ne compte que quelques minutes de temps de jeu en Premier League. Le Belge envisage désormais sérieusement de changer d’air dès cet hiver, et pourrait se tourner vers l’un de ses anciens concurrents. L’OL avait suivi le dossier de près en juillet dernier, et pourrait donc relancer un autre belge, après le succès rencontré avec Jason Denayer.