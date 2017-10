Dans : OL, Ligue 1.

Avant de se déplacer ce dimanche après-midi à Troyes, l'Olympique Lyonnais pointe à la sixième place du classement de Ligue 1. Mais au bénéfice d'une victoire face à l'ESTAC, le club de Jean-Michel Aulas se retrouverait alors quatrième à seulement trois longueurs de Monaco et une seule de Nantes. Interrogé dans L'Equipe sur le début de saison de la formation de Bruno Genesio, Frédéric Antonetti est très confiant.

L'ancien entraîneur, désormais consultant pour Canal+, estime que le mercato a changé beaucoup de choses à l'OL, mais que le temps joue en faveur de l'équipe lyonnaise, laquelle finira selon lui très haut dans le classement. « Durant l’intersaison, ils ont renouvelé quasiment 60 % de l’équipe type. Ça prend un peu de temps mais ce qu’on voit est déjà très intéressant, c’est très offensif. Il faut trouver l’équilibre car les joueurs aiment tous se projeter vers l’avant et il faut que certains comme Depay et Traoré retrouvent leur meilleur niveau. Mais je les vois finir deuxièmes ou troisièmes », affirme l’ancien entraîneur de Lille et de Bastia, visiblement optimiste concernant le véritable niveau de l'Olympique Lyonnais.