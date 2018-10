OL : Un conseiller secret pour éviter des bugs avec Genesio ?

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio l'a parfaitement compris, la communication fait désormais partie intégrante du métier d'entraîneur, surtout dans un monde où tout se sait dans la seconde. Et pour aider son coach, l'Olympique Lyonnais a décidé, selon Lyon-Capitale, de lui adjoindre un conseiller en communication très spécial. En effet, Bruno Genesio a désormais l'aide de Michael Peters pour lui donner quelques tuyaux afin de mieux gérer ses relations avec l'extérieur. Le nom de ce conseiller n'est pas connu du grand public, mais il s'agit du grand patron d'Euronews, chaîne d'info européenne basée à Lyon, lequel est un proche de Jean-Michel Aulas.

C'est d'ailleurs à l'initiative du patron de l'Olympique Lyonnais que Michael Peters a endossé ce rôle. « Quand on discutait entre nous, je lui disais toujours que je trouvais le traitement médiatique, réseaux sociaux compris, extrêmement violent et probablement pas complètement mérité. Je lui ai donc demandé, parallèlement à sa participation au sein du comité médias de l’OL, de voir s’il pouvait donner un certain nombre de conseils basiques à Bruno », explique Jean-Michel Aulas, qui a démenti la rumeur qui prétendait que le dirigeant d'Euronews était payé par l'Olympique Lyonnais pour cette mission spéciale.