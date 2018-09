OL : Un complexe PSG chez les supporters de l'OL ? Aulas le regrette

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Pourquoi certains supporters de l'Olympique Lyonnais ont-ils une dent contre Bruno Genesio ? A cette question, Jean-Michel Aulas répond très franchement ce samedi dans L'Equipe. Pour le président de l'OL, il y a à la fois une méconnaissance de ce qu'il se passe au club, mais également un sentiment d'infériorité par rapport au Paris Saint-Germain. Une situation qui contribue à savonner la planche pour l'entraîneur lyonnais constate le patron du club de la capitale des Gaules.

« Bruno a une relation très forte avec ses joueurs. Ils ont d’ailleurs été le chercher pour le porter en triomphe devant ces mêmes supporters qui avaient brandi des banderoles hostiles après le dernier match de la saison passée. Au niveau des dirigeants, il est également très apprécié. Ils savent qu'il a beaucoup évolué depuis deux ans et demi. Mais ce mouvement de contestation est aussi un mouvement des plus jeunes, qui ont un avis sur tout, pas forcement étayé d'ailleurs. Un lobby s'est créé. Ce sont des supporters très sympas, au demeurant très jeunes. Ils ont un peu le complexe du PSG. Ils aimeraient qu’on le concurrence un peu plus », explique Jean-Michel Aulas, qui répète à longueur de saison que les moyens du Paris Saint-Germain ne permettent plus vraiment aux clubs français de défier sur le long terme le Paris SG.