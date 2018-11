OL : Un cadre dégoûté après ce sérieux problème dans le vestiaire

Dans : OL, Ligue 1.

En réaction à la sortie médiatique de Memphis Depay sur le « manque de respect » de son entraineur à son égard lorsqu’il a été aligné sur le banc de touche à Angers, Bruno Genesio a préféré logiquement une méthode différente.

L’entraineur lyonnais a évité le sujet devant les médias, avant de s’en prendre à son attaquant devant tout le groupe, lui expliquant de manière limpide ce que le manque de respect signifiait pour lui, en faisant référence à l’attitude et au comportement du Néerlandais depuis le début de la saison. Une attaque très ciblée et qui a immédiatement eu un écho inattendu… dans la presse puisque cette remontrance a fuité. Et c’est bien ce qui inquiète Lucas Tousart, déçu par le fait que cette vive discussion ait été rapidement lancée sur la place publique.

« Je le vis mal, c’est quelque chose déjà qui doit rester dans le vestiaire, il y a des choses qui doivent être dites à l’intérieur du vestiaire, c’est normal mais après il ne faut pas que ça sorte. Et ça, c’est embêtant que ce soit sorti, c’est le foot qui veut ça, et ça ne sort pas forcément dans les petits clubs. On ne saura jamais comment c’est sorti, on ne va pas faire une enquête non plus. Mais des choses doivent rester confidentielles dans le secret du vestiaire, sinon ça ne fait qu’alimenter les journaux, et on n’avait pas forcément besoin de ça en ce moment », a confié au Progrès le jeune milieu de terrain, qui reconnaît sans difficulté qu’une taupe sévit dans le vestiaire lyonnais.