OL : « Tu vas marquer... », Gouiri raconte sa grande première

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir été lancé chez les professionnels à l'Olympique Lyonnais contre Montpellier dimanche (0-0), Amine Gouiri a livré ses impressions, entre émotion et fierté.

Ce 19 novembre 2017 restera un grand jour dans la carrière d'Amine Gouiri. Auteur de sa première apparition chez les pros lors du match nul de l'OL contre le MHSC au Groupama Stadium, le jeune attaquant de 17 ans a donc été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 pendant dix-huit minutes. Une entrée en jeu que le joueur de la génération 2000 attendait avec impatience depuis la signature de son premier contrat pro l'été dernier. Présenté comme un crack en devenir, depuis qu'il brille en équipe de France chez les jeunes, Gouiri a maintenant à cœur de prouver que sa réputation de goleador n'est pas usurpée à Lyon.

« Ça reste un grand moment, surtout à 17 ans et devant plus de 40 000 personnes. C’est un moment que je n’oublierai jamais. Le coach, Gérald Baticle m’a dit : "C’est toi qui va nous faire gagner. Tu vas marquer...". Moi, je voulais marquer ce but. Mais malheureusement, je n’ai pas marqué. J’attendais avec impatience ma première, oui bien sûr. Je travaille aux entraînements pour en arriver là. C’est chose faite et j’espère continuer comme ça. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. Depuis tout petit, je venais au stade de Gerland à l’époque. Et aujourd’hui, c’est moi qui suis sur le terrain. Ça fait toujours plaisir. Je me sens très bien dans le groupe. Je parle bien avec tout le monde. Vous savez, c’est un groupe jeune. On s’entend bien les uns avec les autres. On a une bonne solidarité. J’ai repris avec le groupe dès la préparation. Ils m’ont bien intégré. Les plus âgés me donnent des conseils. J’apprends d’eux », a lancé, sur Foot Mercato, Gouiri, qui veut désormais faire pleinement sa place au sein de l'effectif de Bruno Genesio, comme l'a déjà fait le jeune Myziane Maolida en début de saison. Avec ce très jeune duo offensif, auquel Willem Geubbels peut être ajouté, Lyon a de quoi voir venir...