OL : Trop c'est trop, Bernard Lacombe sort du silence

Dans : OL, Ligue 1.

Plutôt discret depuis quelques mois, Bernard Lacombe a décidé de faire entendre sa voix au moment où l'Olympique Lyonnais vient de vivre un événement assez spécial. Bien évidemment, l'ancien joueur et entraîneur de l'OL, même s'il est désormais un poil à l'écart, est scandalisé par ce qu'il est arrivé à Bruno Genesio. Et il s'étonne de la rage qu'ont certains supporters à l'encontre du coach de Lyon, cela dépassant très clairement les limites du sportif.

Dans Le Progrès, Bernard Lacombe remet quelques pendules à l'heure sur ce sujet et apporte un soutien inconditionnel au technicien actuel de l'Olympique Lyonnais. « Quand je vois la violence qu’il y a vis-à-vis de Bruno Genesio, je trouve ça inadmissible. Je dis ça avec sincérité, avec mon cœur, et je prends ouvertement la défense de Bruno, c’est mon devoir. C’est anormal d’aller insulter dans la rue, à Lyon, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. On a terminé 3e la saison dernière, et c’était la cour des miracles. Si nous étions passés à la casserole à Marseille, la saison n’était plus la même. Et là, Bruno sur le final, il a fait huit succès en neuf matches et un seul accroc à Strasbourg. Est-ce que les gens se rendent bien compte de ce que Bruno a fait ?, s’interroge, dans le quotidien régional, Bernard Lacombe, qui a été très vite informé des événements intervenus samedi soir à Lyon. Samedi, c’est la police qui m’a appelé et qui m’a informé que Bruno avait eu un incident en ville. Je l’ai su tout de suite. Et Bruno m’a appelé de suite. Les supporters, c’est très bien qu’ils soient là, il en faut. Mais certains n’ont pas vu le travail de l’équipe dans la semaine, arrivent au stade et fracassent l’entraîneur. Alors que c’est quand même l’entraîneur qui est au contact de ses joueurs toute la semaine, qui connaît les états de forme, et qui fait ses choix (...)Alors après, quand un supporter peut se permettre d’insulter l’entraîneur quand il fête son anniversaire avec ses enfants, c’est grave. L’OL, c’est le club de Bruno, de Rémi Garde, le mien, et on est nombreux. Bruno c’est un Lyonnais. Je suis à 100 % derrière Bruno, et pour notre club. »