OL : Trois refus, le mercato commence fort à Lyon

Dans : OL.

Cet hiver est celui de tous les dangers pour l’Olympique Lyonnais, dans l’obligation de recruter après une première partie de saison chaotique entre résultats sportifs décevants et graves blessures à déplorer.

Durant les deux derniers mois de l’année 2019, le club rhodanien a successivement perdu Léo Dubois, Youssouf Koné, mais surtout Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay sur blessure. L’ancien meneur d’Angers et le capitaine de l’OL ne rejoueront plus cette saison. Autant dire que Jean-Michel Aulas et Juninho sont dans l’obligation d’effectuer un recrutement important dès le mois de janvier afin de conserver une chance d’accrocher le podium en fin de saison. Néanmoins, la tâche est rude pour l’OL selon Le Parisien, qui révèle que l’actuel 12e de Ligue 1 s’est d’ores et déjà fait recaler par trois internationaux français.

Au milieu de terrain, l’une des pistes privilégiées de l’Olympique Lyonnais menait à Etienne Capoue, comme révélé par ailleurs sur notre site. Mais les négociations ne se sont pas éternisées avec l’ancien Toulousain, véritable pilier de Watford, qui a rapidement fait comprendre à l’OL que son intention était de poursuivre sa carrière en Premier League. Dans ce secteur de jeu, les Gones ont ensuite tenté leur chance avec Steven Nzonzi… sans plus de réussite, le milieu de Rome prêté à Galatasaray ayant l’ambition de rebondir en Angleterre. Enfin, et c’est moins surprenant, Lyon s’est fait éconduire par Lucas Digne. Homme fort d’Everton cette saison, l’ancien Lillois faisait l’unanimité au sein de la direction sportive des Gones pour le poste de latéral gauche mais dans ce dossier, l’espoir a été de courte durée pour Lyon, dont le mercato ressemble à un véritable parcours du combattant en cet hiver 2020.