OL : Trois nouveaux clubs prêts à craquer pour Ndombele !

Auteur d’un match XXL contre Marseille dimanche soir au Groupama Stadium, Tanguy Ndombele a été très convoité cet été.

En effet, RMC Sport expliquait récemment que l’ex-milieu d’Amiens avait notamment reçu des offres de Tottenham et de Manchester City, en plus d’avoir été sollicité par le Paris Saint-Germain. Mais dans les prochains mois, il risque d’y avoir bien plus de propositions. Selon les informations de Calcio-Mercato, trois clubs italiens surveillent notamment le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines.

En grande difficulté en ce début de saison, l’AS Roma de Monchi aurait un œil attentif sur les performances de Tanguy Ndombele et envisagerait de passer à l’offensive l’été prochain. Mais d’autres clubs ont coché le nom du milieu lyonnais : le Milan AC et l’Inter Milan notamment. Reste que si Tanguy Ndombele prenait la décision de quitter l’OL, ce serait sans doute pour un grand club, capable de gagner la Ligue des Champions à terme. Ce qui ne semble pas vraiment être le cas des trois clubs italiens précédemment cités. Surtout qu’il faudra lâcher un énorme chèque pour convaincre Jean-Michel Aulas, lequel aurait refusé plus de 50ME cet été…