OL : Tout le monde le voit partir de Lyon, sauf lui

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Adepte du 4-3-3, Sylvinho a confié dès sa première conférence de presse à Lyon qu’il souhaitait évoluer avec un milieu défensif au profil très technique.

Juninho et Jean-Michel Aulas lui ont ainsi apporté Thiago Mendes sur un plateau, lequel semble destiné à évoluer à ce poste de numéro six, devant deux relayeurs que pourraient être Aouar et Diop (ou une recrue). Lucas Tousart semble ainsi promis au banc, raison pour laquelle son nom alimente régulièrement la rubrique mercato. Dans le viseur d’Everton afin de remplacer Gueye selon la presse britannique, l’international espoirs français a néanmoins la volonté de se battre pour sa place dans le Rhône.

« Je suis bien à Lyon » a -t-il expliqué après la victoire de l’OL face à Arsenal lors de l’Emirates Cup. « Je suis concentré sur ma préparation. Pour le moment, je suis là. J’ai rencontré le nouveau coach et le nouveau staff, on travaille bien ensemble. Pour le moment, je suis à Lyon et je suis bien ». Lucas Tousart, dont le profil plaît à plusieurs clubs à travers l’Europe, prévient donc sa direction. A moins d’une très belle offre, il restera à l’Olympique Lyonnais. Cela ne devrait pas trop déranger les supporters, lesquels ont notamment apprécié sa très belle entrée en jeu face aux Gunners dimanche lors du succès des Gones (1-2).