OL : Tousart réclame un acte fort avant d'affronter Barcelone

Dans : OL, Ligue 1.

Le match nul concédé par l'Olympique Lyonnais samedi à Strasbourg, alors que l'OL menait confortablement au score et dominait le RCSA de la tête et des épaules, a plombé l'ambiance du côté de la capitale des Gaules avant le déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Pour Lucas Tousart, les événements de la Meinau sont inacceptables et le milieu de terrain de Lyon réclame une prise de conscience collective au sein du vestiaire. Il estime que l'heure est venue pour les joueurs de Bruno Genesio de crever l'abcès.

Et Lucas Tousart de vider son sac. « Le Barça ? C’est un tout autre match, une toute autre compétition. On a commis une très grosse erreur. Ce sont des points perdus qui vont coûter cher en Ligue 1. Mercredi, c’est la Ligue des champions, c’est toute autre chose. On est très déçu. C’est frustrant parce qu’on perd des points dans la course à la deuxième place. C’est clairement un coup d’arrêt, on avait fait des bonnes choses depuis ce match raté à Monaco. On est retombé dans nos travers, tout simplement. Il va falloir discuter entre nous, on en a besoin. Il y a des choses qui n’ont pas lieu d’être. Il faudra se poser les bonnes questions pour aller avec la meilleure confiance possible à Barcelone », a prévenu le joueur de l'Olympique Lyonnais à quelques jours d'un rendez-vous très excitant.