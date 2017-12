OL : Tousart futur capitaine, c’est évident… non ?

Dans : OL, Ligue 1.

Homme de base de Bruno Génésio à l’Olympique Lyonnais cette saison, Lucas Tousart a profité des départs conjugués de Maxime Gonalons et de Corentin Tolisso pour prendre une nouvelle dimension dans le Rhône. Titulaire indiscutable, l’ancien joueur de Valenciennes a déjà disputé 16 matchs en championnat depuis le début de la saison. Leader en puissance, le n°29 de l’OL pourrait vite prétendre au brassard de capitaine dans la capitale des Gaules à en croire Khaled Karouri, qui s’occupe de la communication du joueur.

« Lucas Tousart futur taulier de l’OL ? Il l’est déjà un peu car c’est lui la référence au milieu de terrain. Que ce soit avec Ndombélé ou Aouar, il est toujours titulaire. Cet été, on a même parlé de lui pour le brassard de capitaine… S’il reste encore quelques années au club et que certains joueurs comme Nabil Fekir partent, il sera rapidement dans la discussion pour devenir le capitaine. C’est quelqu’un de très simple, anti-bling bling. Il essaie d’être proche des supporters, il communique beaucoup avec eux. C’est un mec de l’ombre que ce soit sur le terrain ou en dehors » a-t-il lancé sur le site Olympique-et-Lyonnais. Homme de l’ombre et leader de l'équipe à seulement 22 ans, l’international espoir français fait déjà (quasiment) l’unanimité auprès des supporters de l’OL.