OL : Tousart est sans pitié...avec Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Lucas Tousart (auteur du seul but de l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir au Camp Nou face au FC Barcelone) : « Je pense qu’on n’a pas été à la hauteur. On savait que c’était une grande équipe. En seconde période, on avait la possibilité de les accrocher, mais c’est frustrant car sur les contres on était en difficulté et l’addition est lourde. Il ne faut pas se cacher, ils étaient meilleurs que nous, mais on a quand même eu des faits de jeu défavorables, je pense à chaud. Mais ils ont été supérieurs, il n'y a pas à chercher 10.000 explications. »