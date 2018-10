OL : Tousart demande aux rageux de lâcher Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur sa relation avec Bruno Genesio au sein de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart a tenu à prendre la défense de son entraîneur.

L'an dernier, Lucas Tousart avait acquis un certain statut à Lyon. Titulaire, le joueur de 21 ans a parfaitement réussi à faire oublier Maxime Gonalons. Mais cette saison, l'international espoirs a quelques difficultés à enchaîner. Plus forcément indiscutable dans le onze type de l'OL, sachant qu'il était sur le banc des remplaçants contre Man City en Ligue des Champions (2-1) puis face à l'OM en Ligue 1 (4-2) avant son exclusion contre Dijon, l'ancien de Valenciennes sait qu'il est jeune et qu'il a encore des progrès à faire. C'est donc pour cette raison qu'il refuse d'avoir une dent contre Bruno Genesio.

« Ma relation avec Genesio ? Nous avons une très bonne relation. C’est un coach qui est très proche de ses joueurs. Il me parle souvent et il me conseille pas mal. Il attend forcément plus de moi comme de tous ses joueurs. Il essaye de nous faire progresser à travers les vidéos, que ce soit individuellement ou collectivement. Il essaye de tirer le meilleur de chaque joueur pour qu’il rende service à l’équipe, mais aussi pour qu’il s’épanouisse pleinement dans le groupe. Les critiques ? C’est vrai que c’est un peu dérangeant. Je pense que ça l’est pour lui aussi. Depuis qu’il est en fonction, mathématiquement, j’ai vu quelques statistiques, on a toujours eu de très bons résultats à la fin des saisons. Son travail n’est pas reconnu à la hauteur de ce qu’il fait avec nous. Je pense que pour que ceux qui le critiquent s’en rendent vraiment compte, il faudrait qu’ils viennent voir ce qu’il fait avec nous tous les jours à l’entraînement. Là, peut-être que leur avis changerait. C’est un coach qui est capable de faire progresser ses joueurs et d’en tirer le meilleur », a détaillé, sur Foot Mercato, Tousart, qui estime donc que Genesio ne mérite pas du tout cette fronde des supporters lyonnais, se caractérisant notamment par des sifflets à l'annonce du nom du coach lors des matchs au Groupama Stadium.