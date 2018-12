OL : Toulouse-OL reporté, Genesio n'a pas pleuré

Dans : OL, TFC, Ligue 1.

Mardi, la LFP a annoncé le report du match Toulouse-Lyon en raison des manifestations prévues samedi dans la Ville Rose. Une décision plutôt sage… qui arrange bien l’OL. Et pour cause, Bruno Genesio va pouvoir aligner sa meilleure équipe contre Rennes ce mercredi, tout en préparant dans les meilleures conditions sa finale européenne contre Donetsk. S’il ne se réjouit évidemment pas des événements actuels en France, l’entraîneur rhodanien a reconnu devant la presse que ce report tombait à pic.

« Le match reporté à Toulouse ? Cela change nos plans. L’idée était de modifier l’équipe de départ de demain et celle de Toulouse. A priori, c’est tout de même mieux pour nous pour la préparation du Shakhtar. Et la réception de Rennes ? C’est un match très important. On est dans une bonne dynamique et on doit valider le bon point pris à Lille. Rennes va arriver avec un nouvel entraîneur, il faudra être vigilant. C’est une équipe performante à l’extérieur. Elle est capable de conter et de rester bien organisée » a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui se retrouve dans une situation similaire à celle de Thomas Tuchel. Au moins, les clubs français n’auront aucune excuse en Ligue des Champions la semaine prochaine. Du moins, pas celle d’un manque de fraîcheur physique.