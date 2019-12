OL : Touche pas au mercato, Rudi Garcia est prévenu

Dans : OL.

Suite à une première partie de saison plus que ratée, malgré une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais jouera une grande partie de son avenir lors du prochain mercato hivernal.

En janvier 2020, le club rhodanien va partir de tous les côtés. Puisque l'OL veut recruter un joueur par ligne, à savoir un latéral gauche, un défenseur central si Marcelo venait à partir, un milieu défensif et un attaquant. Ces derniers jours, les pistes menant à Thomas Lemar (Atlético), Steven Nzonzi (AS Rome), Kevin Gameiro (Valence) et Hatem Ben Arfa (libre) circulent. Mais au final, qui tranchera lors de ce marché d’hiver ? Entre Jean-Michel Aulas, Juninho, Rudi Garcia et Florian Maurice, la lutte s’annonce acharnée. Mais selon nos informations, les choix seront effectués par le président et son directeur sportif.

Très influent ces dernières saisons, le chef de la cellule de recrutement n’a plus le pouvoir de décision. Suite à ses échecs du dernier mercato (Andersen, Thiago Mendes, Koné), Maurice continue bien entendu d’observer des joueurs à travers l’Europe. Sauf qu’il n’imposera plus ses choix comme cela avait été le cas sous l’ère Bruno Genesio. Et quid de l'entraîneur ? Vu que c’est lui qui dirige son groupe au quotidien, Garcia aura forcément son mot à dire sur le recrutement futur. Il va essayer de prendre des joueurs qu’il connaît, comme Gameiro, qui a les mêmes agents que lui, par exemple. Mais les dirigeants lyonnais ne laisseront pas les pleins pouvoirs à Garcia, car ils ne veulent pas que le coach de 55 ans fasse les mêmes erreurs de casting qu’il a réalisé durant son passage à l’OM, comme avec Sertic. Pour faire simple, Maurice va observer les joueurs ciblés, Aulas et Juninho vont choisir, et Garcia donnera son accord ou pas. Dans tout ce management-là, l’OL devra aussi faire des choix stratégiques, sachant que le besoin de joueurs expérimentés ne devra pas freiner la progression de ses jeunes… Autant dire que Lyon se prépare à vivre un mois de janvier agité et décisif.