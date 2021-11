OL : Toko-Ekambi fixe un objectif XXL à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Giflé par Rennes avant la trêve internationale, l’OL devra vite se remettre la tête à l’endroit avec un match très attendu face à l’OM le 21 novembre.

Ce choc de la 14e journée de Ligue 1 sera crucial pour Lyon dans la course à l’Europe. Mais en parallèle du championnat, les hommes de Peter Bosz ont un autre objectif, il s’agit de l’Europa League. D’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition grâce à une première place acquise en beauté avec quatre victoires en quatre match, Lyon nourrit de grandes ambitions en C3. Et pour preuve, Karl Toko-Ekambi a avoué dans une interview accordée à OL-PLAY que la victoire finale en Europa League était l’un des objectifs majeurs de l’Olympique Lyonnais en cette saison 2020-2021. Voilà qui a de quoi mettre en appétit les supporters rhodaniens…

L'OL vise le sacre en Europa League

« C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu. Aujourd'hui on a la qualité pour remporter cette Ligue Europa. L’approche est différente qu'un match de championnat. Avant un match de Coupe d’Europe, on n’a pas besoin de te parler 10 minutes pour que tu sois impliqué. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. On se doit d’être plus concentré. Face à une équipe d’un niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu’on est favoris de la rencontre » a fait savoir Karl Toko-Ekambi, auteur de 6 buts en 4 matchs depuis le début de la saison d’Europa League et qui manquera cruellement à son équipe lors des échéances européennes du début d'année 2022 puisqu’il disputera sans doute la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun. Peu importe les aléas, l’OL abordera les huitièmes de finale de cette compétition avec un objectif en tête, gagner pour espérer plus tard un superbe sacre européen.