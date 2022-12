OL : Textor vs Aulas, 50 % de chances d'aller au clash !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Après de très longues négociations avec Jean-Michel Aulas et la direction de l’Olympique Lyonnais, John Textor est officiellement devenu le propriétaire du club rhodanien cette semaine. Une bonne nouvelle pour les Gones, selon l'un de ses anciens joueurs qui suit l'Américain au Brésil.

Enfin, John Textor est le nouveau patron de l’OL. Si Jean-Michel Aulas a été contraint de repousser l'échéance de la vente à plusieurs reprises, faute d’accord entre toutes les parties, le président historique a fini par accepter l’offre du milliardaire américain lundi dernier. En déboursant un chèque de plusieurs centaines de millions d’euros, la société Eagle Football a récupéré 77,49 % des parts de Lyon, et notamment celles laissées par Pathé et IDG Capital. Déjà propriétaire des clubs de Botafogo au Brésil ou de Crystal Palace en Premier League, Textor va maintenant poser sa patte sur Lyon. Et d’après Marçal, défenseur de Botafogo, l’arrivée de l’Américain au Groupama Stadium va apporter un vrai plus aux Gones, que ce soit au niveau financier ou sportif. Enfin si Textor arrive à s’entendre avec Aulas, qui restera à la tête de son club rhodanien pendant au moins trois saisons.

« Deux coqs dans la même basse-cour, ça peut faire des dégâts »

« Quand j'ai su que Textor allait acheter Lyon, je me suis dit qu'il ferait un très bon successeur à Jean-Michel Aulas car oui, ils se ressemblent. Dans l'esprit, dans la façon d'agir, de se comporter. En fait, ou ils vont très bien s'entendre, ou ils vont s'embrouiller. Deux coqs dans la même basse-cour, ça peut faire des dégâts (rires). Mais j'ai l'impression qu'Aulas veut passer le témoin. Quand j'étais là-bas, on pensait que Tony Parker allait le remplacer. Si c'est Textor, je ne pense pas que ça pose de problème, car Aulas a compris qu'il devait passer la main. Textor va vouloir séduire le club, les supporters. Il va utiliser les jeunes du centre, mais pas de façon aussi précoce. Je crois qu'il va surtout recruter des joueurs d'expérience, avec un bon CV, qui vont apporter une mentalité de vainqueur », a lancé, dans L’Equipe, l’ancien joueur de l’OL, qui annonce que Juninho pourrait bien revenir à Lyon sous les ordres de Textor.