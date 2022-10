OL : Tetê, le premier joker de Laurent Blanc à Lyon

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Pièce maîtresse de Peter Bosz, Tetê est depuis relégué sur le banc des remplaçants avec l'arrivée de Laurent Blanc. Mais avec les récentes suspensions côté lyonnais, le Brésilien pourrait avoir sa chance.

Arrivé à l'OL en mars 2022, alors que l'Ukraine était en guerre, Tetê a immédiatement donné satisfaction avec 2 buts et 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1. Son prêt a logiquement été prolongé d'une saison complète avec Lyon et l'ailier brésilien a tout de suite montré qu'il était primordial dans le système de jeu de Peter Bosz avec 5 buts au cours des 10 premières journées du championnat. Il est le deuxième meilleur buteur de la formation lyonnaise en championnat cette saison, derrière Alexandre Lacazette et ses 7 buts. Mais avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones, le joueur de 22 ans est désormais remplaçant et n'a joué que 5 petites minutes sur les deux premières rencontres dirigées par le Président. Avec la suspension de Sinaly Diomandé, et les changements qui pourraient intervenir dans la composition lyonnaise, Tetê pourrait obtenir la confiance de son coach pour le prochain match face à Lille à domicile. Et ça tombe bien puisque l'ancien joueur du Shakthar Donetsk qui peut également évoluer plus bas sur le terrain, aime particulièrement jouer au Parc OL.

Tetê comme chez lui au Parc OL

Depuis son arrivé à Lyon, le natif d'Alvorada a inscrit 7 réalisations sous les couleurs lyonnaises. Sept buts marqués à domicile, au Parc OL. Cette statistique flatteuse pourrait donner des idées à Laurent Blanc pour le choc de la treizième journée face au LOSC, qui se déroulera au Parc. L'OL, actuellement huitième de la Ligue 1, a cruellement besoin de points pour se rapprocher des places européennes et valider l'objectif fixé en début de saison de retrouver une coupe d'Europe après une saison 2021/2022 très décevante. La vitesse et l'efficacité de Tetê seront des armes conséquentes pour l'OL si le technicien français décide de faire confiance au Brésilien.