OL : Tatarusanu prévient Lopes, il veut le poste de numéro 1

Dans : OL, Ligue 1.

En désaccord avec ses dirigeants, Anthony Lopes n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire l’année prochaine.

Les agents du gardien se montrent trop gourmands aux yeux de l’Olympique Lyonnais qui refuse de s’aligner sur leurs exigences. Les discussions pourraient encore durer quelques semaines, sans pour autant influencer le mercato de l’international portugais qui ne bougera pas cet été. C’est donc en tant que numéro deux que Ciprian Tatarusanu vient de débarquer. Sauf que l’ancien Nantais, lui, est persuadé de pouvoir bousculer la hiérarchie.

« Mon objectif était de rester en France. L'offre de Lyon est arrivée, c'est un club ambitieux comme moi donc c'était simple. Mon ambition c'est de lutter pour gagner et jouer l'Europe. Je suis venu ici pour jouer, comme tous les joueurs, a annoncé le Roumain à OLTV. Après, la situation et le contrat du joueur (Lopes), c'est le problème du club. Moi, je cherche toujours la concurrence. C'est bon pour moi et pour le club. » Confiant, Tatarusanu se dirige pourtant vers une saison sur le banc des remplaçants.