OL : Tariq Lamptey à Lyon si Malo Gusto s'en va ?

L'OL va vivre une fin de mercato mouvementée. Si des arrivées sont espérées, c'est surtout au niveau des départs que les Gones font parler. Même si Fabrizio Romano donne quelques espoirs aux fans lyonnais.

A Lyon, on se prépare déjà à tous les scenarii en cette fin de mercato hivernal. Car pas mal de joueurs sont encore susceptibles de quitter le navire. On peut citer Malo Gusto, Jeff Reine-Adelaïde, Jérôme Boateng, Rayan Cherki, Houssem Aouar ou encore Karl Toko-Ekambi. Le dernier cité n'est plus en odeur de sainteté à l'OL, que ce soit avec sa direction ou les fans du club. Les Gones veulent donc s'en séparer, en espérant également récolter une belle somme d'argent. Cela tombe bien, les prétendants ne manquent pas pour s'offrir Karl Toko-Ekambi. Deux clubs sont très bien positionnés : Le Celta Vigo et le Stade Rennais.

Mais selon les informations de L'Equipe, un problème de taille existe dans le dossier du Camerounais. En effet, Hugo Guillemet vient de préciser ces dernières heures sur son compte Twitter que KTE souhaitait rejoindre le Celta Vigo, mais que l’OL n'était tombé d’accord qu’avec Rennes. De ce fait, le dossier traine et rien n'a avancé ces dernières heures, alors que les Gones espèrent glaner près de 7 millions d'euros en cas de départ de Toko-Ekambi. A noter que, toujours d'après le journaliste de L'Equipe, un autre dossier est en stand-by, celui de Malo Gusto. Le latéral droit de l'OL ne veut pas attendre l'été prochain pour quitter Lyon et souhaite rejoindre Chelsea dès cet hiver. Les Gones voudraient eux garder leur pépite, quitte à se la faire prêter pour les six prochains mois. L'OL souhaite d'ailleurs recevoir un chèque de 20 millions d'euros pour se séparer de Gusto. Cependant, un plan B existe déjà.

I thank God for this moment and the opportunity we have been given, we would have liked things to have turned out differently but Godstiming is best. We’ll use this as more motivation and work even harder.

A big thank you to everyone for all the support, really appreciate it. pic.twitter.com/6hHNQK6tL1