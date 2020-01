OL : Tararusanu sur le banc de Lyon? Sa réponse est très drôle

Dans : OL.

Ciprian Tatarusanu sera titulaire en Coupe de la Ligue contre Brest. L'occasion de revenir sur son statut de gardien numéro 2 de Lyon.

On s’en souvient, lorsqu’il a décidé l’été dernier de signer à l’Olympique Lyonnais, Ciprian Tatarusanu avait confié qu’il était là pour devenir titulaire et pas cirer le banc en restant dans l’ombre d’Anthony Lopes. Mais l’ancien nantais a rapidement compris que le gardien de but international portugais était clairement le numéro 1 et qu’il devait l’accepter son broncher. Mais ce lundi, avant la réception de Brest au Groupama Stadium, Ciprian Tatarusanu était en conférence de presse, signe qu’il sera titulaire en Coupe de la Ligue.

L’occasion pour le portier roumain de répondre avec malice à une question sur sa situation personnelle à l’OL. « Je suis ici en conférence de presse donc ça veut dire que je serai sur le terrain mercredi. Je suis là pour jouer chaque match mais je respecte la décision de l’entraineur. C’est normal de ne pas être content lorsqu’on ne joue pas. C’est une situation un petit peu bizarre pour moi mais ce n’est pas une tragédie. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Je fais tout pour jouer en m’entrainant correctement. Le plus difficile, c'est de rester sur le banc car ça me fait mal au dos (rires) », a répondu avec un grand sourire, Adrian Tatarusanu qui va avoir l’occasion de briller dans une épreuve où le club de Jean-Michel Aulas espère aller jusqu’au bout.