OL : Sur le point de signer au Bétis, Nabil Fékir lâche le stylo

Dans : OL, Mercato, Liga.

Ménagé à l’entrainement ces derniers jours, Nabil Fékir semblait tout proche de s’engager pour le Bétis Séville.

Si les deux clubs n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente sur le plan financier, l’OL espérant une offre à 25 ME pour lâcher son capitaine, le joueur avait fait son choix. Surtout en raison du salaire proposé et des efforts du club andalou pour récupérer aussi son frère Yassin, et lui donner sa chance à l’avenir. Mais L’Equipe révèle que pour le moment, le champion du monde refuse de boucler un accord définitif avec le club andalou. Conscient que la destination n’était peut-être pas la plus sexy du football européen, et qu’aucune participation à une Coupe d’Europe ne s’offrait à lui, Nabil Fékir a décidé de se donner quelques jours de réflexion avant de faire son choix définitif.

Le quotidien sportif croit savoir que le meneur de jeu espère que le FC Séville et le FC Valence, qui sont intéressés par son profil, se réveilleront pour essayer de le recruter, ce qui pourrait lui donner une bien meilleure exposition et des matchs à enjeux sur le plan européen également. Cela peut se comprendre, surtout qu’encore une fois, l’OL ne trouve pour le moment pas son compte avec le Bétis sur le plan financier.