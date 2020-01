OL : Shomurodov, LA surprise à 6 ME du mercato !

Dans : OL.

Malgré le festival offensif réalisé face à Bourg-en-Bresse samedi en 32es de finale de la Coupe de France (7-0), l’Olympique Lyonnais a toujours besoin d’un renfort en attaque pendant ce mercato.

Contre le pensionnaire de National, tous les éléments offensifs du club rhodanien ont planté : Dembélé par deux fois, mais aussi Terrier, Cornet, Aouar, Caqueret et même le jeune Cherki en toute fin de rencontre. Ce qui prouve que Lyon a quand même une certaine profondeur de banc à ce niveau-là. Sauf qu’à cause des longues absences de Memphis Depay et de Reine-Adélaïde, et avec l'enchaînement des matchs jusqu’au mois de mars, l’OL va quand même devoir recruter un nouveau renfort devant. À la demande de Rudi Garcia, les Gones vont probablement s'attacher les services d'un attaquant axial. Si de nombreuses pistes ont circulé ces derniers jours, dont celle menant à Gameiro (Valence), aucune n’est sur le point d'aboutir.

Par conséquent, la cellule de recrutement de l’OL continue de parcourir l’Europe pour trouver la perle rare en ce mois de janvier. Et celle-ci pourrait se trouver en Russie. En effet, selon le média local Sports, Eldor Shomurodov figure sur les tablettes lyonnaises pendant ce marché des transferts. Auteur d’une très bonne saison au FC Rostov, avec 10 buts marqués en 21 matchs, l'international ouzbek est estimé à six millions d’euros. Le mois dernier, l’OL avait d’ailleurs envoyé un scout pour l’observer face au Spartak Moscou (4-1), une rencontre au cours de laquelle le joueur de 24 ans avait réalisé une passe décisive. Alors, est-ce que Lyon transformera cet intérêt en offre concrète pendant ce mercato ? Réponse dans les semaines à venir...