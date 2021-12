OL : Shaqiri déjà viré par Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En le faisant venir de Liverpool pour près de 10 millions d'euros, Lyon pensait faire une belle affaire avec Xherdan Shaqiri. Cela ne se confirme pas sur le terrain.

Xherdan Shaqiri ne figure pas dans le groupe retenu par Peter Bosz pour le très important match que l’Olympique Lyonnais joue ce dimanche à Lille. Aucun souci relationnel entre l’entraîneur de l’OL et l’international suisse, mais ce dernier a ressenti un souci musculaire et son entraîneur n’a pas souhaité prendre des risques inutiles. Ce choix est d’autant plus facile qu’il est désormais très clair que le technicien néerlandais de Lyon ne sait plus trop quoi faire de l’ancien joueur de Liverpool. Lors du dernier marché des transferts, en quête d’un renfort offensif supplémentaire, Jean-Michel Aulas et Juninho avaient fait le forcing afin d’attirer le joueur suisse, récent héros de l’Euro avec la Nati, et moyennant un chèque de 6 millions d’euros auquel peut s’ajouter un maximum de 5 millions d’euros de bonus. Un gros investissement compte tenu de la situation économique de l’OL et de sa non-qualification pour la Ligue des champions.

Shaqiri a joué un match sur deux en Ligue 1 avec Lyon

L’Olympique Lyonnais est très heureux de confirmer le transfert du milieu de terrain international suisse de Liverpool, Xherdan Shaqiri ! 🔴🔵



Le communiqué 👉 https://t.co/curE0vkPP0#Shaqiri2024 pic.twitter.com/MfPZO3GfN3 — Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2021

Et après quatre mois de présence à l’Olympique Lyonnais, on ne peut pas dire que Xherdan Shaqiri a convaincu grand monde. Avec un but marqué en neuf matchs, l’ailier de 30 ans a surtout du mal à trouver dans sa place dans le système de Peter Bosz, qui l’a titularisé 9 fois en Ligue 1, ce qui n’est évidemment pas à la hauteur des attentes. De quoi forcément refroidir les dirigeants de l’OL, mais également le joueur qui souhaite préparer le Mondial 2022 pour lequel la Suisse est qualifiée autrement qu’en cirant le banc de Lyon. Mais si l’on en croit L’Equipe, cela pourrait rapidement changer, et non pas parce que Peter Bosz va donner plus de temps de jeu à son joueur. En effet, décidés à faire du ménage durant le prochain mercato d’hiver, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont placé Xherdan Shaqiri sur la liste des joueurs qui ont un bon de sortie. Cependant, avec un contrat jusqu'en 2024 et un salaire conséquent, il sera difficile de trouver un club susceptible de corriger ce bug du mercato de l'OL.