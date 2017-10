OL : Seuls le Barça et le Real Madrid font mieux que l'OL niveau formation !

Dans : OL, Liga, Foot Europeen.

Ce lundi, le très sérieux Centre International d’Étude du Sport a dévoilé le résultat de son analyse sur les clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans les cinq plus grands championnats européens (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) à la date du 1er octobre.

Et c'est le Real Madrid qui figure en tête de ce classement avec 41 joueurs formés chez les Merengue qui évoluent dans le Big Five, dont 8 sont actuellement dans l'effectif de Zinedine Zidane. Le Real Madrid devance nettement son rival éternel, le Barça, qui a casé 34 joueurs dans les principaux championnats européens. Enfin, sur le podium, on trouve l'Olympique Lyonnais, qui place 31 joueurs dans ces cinq championnats, dont 11 sont encore à l'OL.

Le club de Jean-Michel Aulas devance l'Atlético Madrid, Manchester United, l'Inter, la Real Sociedad et....Rennes. On trouve également Nantes et Monaco à égalité avec Arsenal en 11e position, le PSG est 14e, devant Bordeaux et Toulouse.

Le CIES a fait la même étude en se basant sur les 31 championnats recensés en Europe. Et là c'est l'Ajax Amsterdam qui est en tête, devant le Dinamo Zagreb et le Partizan Belgrade. L'OL est toujours le premier club français, mais à la 21e place, tandis que le PSG est 29e.