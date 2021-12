OL : Sardar Azmoun à Lyon, c'est fait à 99% !

Priorité de l'Olympique Lyonnais lors du dernier marché des transferts, l'attaquant iranien Sardar Azmoun a déjà trouvé un accord pour rejoindre l'OL en janvier prochain.

Pendant longtemps Peter Bosz a espéré pouvoir faire signer Sardar Azmoun lors du mercato d’été, mais finalement le Zénith Saint-Pétersbourg s’est montré intransigeant et le buteur iranien est resté avec le club russe, où il sera en fin de contrat en juin prochain. Cependant, pour apporter à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ce qu’il réclame, à savoir un vrai renfort offensif, les dirigeants de l’OL ont visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier, ce qui permettra en plus de calmer des supporters agacés par l’annonce du départ de Juninho. Ce samedi, Hugo Guillemet et Fabrizio Romano confirment que le club de Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà trouvé un accord avec Sardar Azmoun concernant son futur contrat lyonnais, et cela sans que le directeur sportif brésilien soit impliqué dans les négociations. L’agent de l’attaquant du club russe a confirmé qu’effectivement les deux parties s’étaient entendues pour un contrat liant Azmoun à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2026, tandis que le quotidien sportif indique que la famille du buteur iranien était même cette semaine dans la capitale des Gaules afin de trouver un logement.

The agreement on personal terms between Sardar Azmoun and OL has been reached few weeks ago - confirmed. Deal in place to join as free agent on a four-year contract [June 2026], as per @hugoguillemet. 🔵🇮🇷 #OL



Negotiations on with Zenit to anticipate the deal in January.