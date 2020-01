OL : Sagnol agresse Lyon sur le thème du mercato

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore signé le moindre renfort au mercato d'hiver. Et pour Willy Sagnol il y a plusieurs raisons aux échecs répétés du club de Jean-Michel Aulas.

Retraité des terrains de football, après une éphémère carrière d’entraîneur, Willy Sagnol a cependant un regard toujours acéré sur son sport favori dans son rôle de consultant de RMC. Ce samedi, l’ancien international tricolore s’est penché sur le mercato de l’Olympique Lyonnais ou plutôt sur l’absence de signature à l’OL alors que l’on attend des renforts en ce mois de janvier du côté du Groupama Stadium. Pour Wagnol, le club de Jean-Michel Aulas n’a tout simplement pas les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts.

Lyon ne pèse rien au mercato

Et le consultant de citer le cas de Lucas Digne, que l’on a dit qu’il était une des cibles de Lyon. « Lucas Digne est titulaire dans un club de Premier League, Everton, qui a un très grand entraîneur, Carlo Ancelotti, et son club a des moyens supérieurs à l’Olympique Lyonnais. Comment voulez-vous que l’OL essaie de recruter Lucas Digne ? Pour laisser partir un titulaire, Everton va réclamer au minimum 40ME. A part le PSG, avez-vous vu un club français mettre 40ME sur un arrière ? Pour attirer un grand joueur, il y a trois critères et il faut un des trois. Soit un grand projet, et aujourd’hui il n’y en a pas à l’OL, soit un grand entraîneur, Rudi Garcia est un bon entraîneur mais ce n’est pas Ancelotti, Guardiola ou Mourinho. Ou alors il faut un gros gros salaire et Lyon ne donnera pas un gros gros salaire à un grand joueur », a expliqué Willy Sagnol, qui voit la Ligue 1 comme un pauvre petit championnat par rapport aux ogres européenns.