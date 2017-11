OL : Riolo règle une bonne fois pour toutes le cas Fékir

Dans : OL, Ligue 1.

Parvenir à mettre sous silence une victoire 0-5 avec une polémique sur la célébration du dernier but, c’est le tour de passe-passe de ces lendemains de derby.

Depuis que le terrain a été envahi en réponse au chambrage de Nabil Fékir sur le dernier but de l’OL, chacun y va de son avis. Mais si l’attaquant lyonnais aurait pu éviter d’en rajouter une couche alors que tout avait été dit sur le terrain et dans le jeu, cela ne justifie en rien un envahissement de terrain. Et pour Daniel Riolo, il est temps de remettre les pendules à l’heure en expliquant que, en dehors de Canal+ qui a fait monter la sauce dimanche soir, personne ne s’offusque tant que ça de la célébration du capitaine lyonnais. Pour le consultant de RMC, même les fans stéphanois ne sont pas choqués et estiment que, si cela a été difficile à digérer, il s’agit aussi des aléas d’un derby toujours aussi chaud.

« Je ne sais pas pourquoi tout le monde s’agite sur le geste de Fékir. A 90 %, il est soutenu partout ! Même les supporters de Saint-Etienne. Alors, calme », a balancé le polémiste, persuadé qu’il n’y a aucune raison d’ouvrir une enquête pour la célébration de Nabil Fékir. Ou alors il faudra le faire à chaque fois qu’un joueur met un doigt sur la bouche devant le public, ou demande aux supporters adverses de se calmer…