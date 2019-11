OL : Riolo redoute un grand bazar au mercato

Dans : OL.

Relancé par trois succès toutes compétitions confondues mais calmé par la défaite à Marseille il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais entre dans une période cruciale.

Et pour cause, le club rhodanien pointe à la quatorzième place de Ligue 1. Mais pour l’heure, la formation de Rudi Garcia n’est pas encore trop éloignée du podium, et peut encore viser un come-back. Il n’y a plus de temps à perdre pour l’OL, qui va cependant devoir gérer au mieux le mercato pour ne pas perdre de l’énergie… et des points. Et cela n’est pas gagné pour Daniel Riolo, lequel craint notamment que la situation de Memphis Depay, courtisé en Angleterre, ne pollue l’hiver de l’Olympique Lyonnais.

« Lyon n’est pas dans une bonne situation. En plus, je ne sais pas comment ils vont gérer le mercato d’hiver… Ils peuvent être déstabilisés par les envies de départs de joueurs vedettes, comme Memphis Depay. Depay avec le brassard ? Ce n’est pas parce que tu lui donnes le brassard, qu’il va rester. Il peut avoir des offres. Tottenham, Manchester United pour un come-back avec la clause. D’ici Noël, l’OL rentre dans une période cruciale » a commenté le journaliste de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Memphis Depay sera nommé officiellement capitaine de l’OL par Rudi Garcia, et si Jean-Michel Aulas cédera en cas d’offre importante pour le Néerlandais à Noël.