OL : Riolo demande à Aulas de se taire à tout jamais sur le PSG

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre Caen et Lyon, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a été effectué. Celui-ci permettait au vainqueur de cette rencontre de recevoir le PSG en demi-finale, et ouvrait la porte à la finale à l’un des deux pensionnaires du National, à savoir Les Herbiers ou Chambly. Pour Lyon, qui a déjà reçu et battu le PSG cette saison, cela pouvait clairement laisser de l’espoir pour un nouvel exploit et peut-être un titre au bout. Mais la formation de Bruno Genesio a mordu la poussière à Caen, et laisse donc les Normands recevoir Paris pour un billet en finale. Une déconvenue qui a beaucoup inspiré Daniel Riolo, pour qui Jean-Michel Aulas ferait mieux de moins se plaindre de la trop grande force du PSG, et se concentrer sur la faculté de son équipe à battre des formations a priori à leur niveau.

« Le PSG se retrouve en 1/2 de Coupe avec les Herbiers/Chambly et Caen. Et après ça va chouiner sur les moyens et la concurrence déloyale ? Sans déconner ..... l’OL sait qu’il peut jouer 1/2 à domicile vs PSG et perd vs Caen ?? Non mais franchement et après on critique gratos ? », a balancé le consultant de RMC, pour qui le président de l’OL ferait mieux de la mettre en veilleuse sur la domination du PSG, sachant que son équipe laisse filer des occasions de la remettre à cause.