OL : « Ridicule », Lyon se fait lyncher au mercato

L’Olympique Lyonnais cherche désespérément un joueur offensif sur le marché des transferts, car il sera impossible de faire toute la deuxième partie avec Moussa Dembélé uniquement.

C’est pour cela que, parmi les premières évoquées, le nom de Karl Toko-Ekambi a fait l’unanimité. Un joueur qui connait la Ligue 1 après son passage à Angers, et possède un profil rapide et percutant qui peut plaire aux techniciens lyonnais. Une délégation de l’OL s’est rendue en Espagne, signe que les chances de rafler la mise étaient considérées comme réelles. Mais cela s’est très mal passé avec Villarreal. Comme le raconte le journal local El Periodico Mediterraneo, Florian Maurice et Vincent Ponsot sont arrivés en Espagne avec une proposition à hauteur de 12 ME pour boucler le transfert.

Si cela devait donner le ton à des négociations, le montant proposé a été jugé « ridicule » par le Sous-marin jaune, qui n’a même pas voulu poursuivre les discussions. Il faut dire que Villarreal demande près du triple pour laisser filer son attaquant camerounais, et qu’avec un montant de base aussi faible, le club espagnol était persuadé qu’aucune offre ne pourrait lui convenir. Lyon n’a donc pas insisté, et n’a pour le moment pas tenté de nouvelle attaque, se concentrant sur d’autres pistes. A voir tout de même comment se déroulera la suite du mercato, et si l’OL reviendra sur la piste Toko-Ekambi, tant son profil avait fait l’unanimité en interne, même si son prix risque d’être salé.