OL : Rémi Garde tente de piquer un milieu lyonnais au mercato

Nouvel entraineur de Montréal, Rémi Garde se sait très attendu, lui qui reprend une équipe en mains depuis sa dernière expérience ratée à Aston Villa.

Deux ans après, le challenge est de taille car il rejoint une franchise qui s’était habituée à aller loin en play-offs, notamment avec Didier Drogba en tête de gondole, mais vient de connaître une saison ratée. En attendant de s’attaquer à 2018, l’ancien joueur et entraineur de l’Olympique Lyonnais a en tout cas le temps de construire son nouvel effectif. A l’accent français ? Ce pourrait être le cas selon le média local TVA Sports, qui annonce des discussions avec Clément Grenier. Mis sur le côté à l’OL, le milieu de terrain prêté la saison passée à la Roma semble être dans la stratégie d’attendre la fin de son contrat pour choisir sa future destination. Mais l’idée de se relancer dans un championnat nord-américain où il pourrait repartir sur une feuille blanche pourrait bien le titiller, surtout qu’il a été un joueur régulièrement utilisé sous Rémi Garde à Lyon.

Dans ce possible transfert, nul doute que l’OL pourrait faciliter les choses, le club rhodanien voyant en une fin de contrat prématurée, la possibilité d’éviter d’avoir à payer six mois de salaire d’un joueur toujours très bien rémunéré. TVA Sports annonce ainsi que Rémi Garde a discuté avec l’entourage de l’Ardéchois pour connaître la tendance d’un passage outre-Atlantique. La réponse a été claire : le clan Grenier préfèrerait rebondir dans un championnat européen, mais n’écarte pas totalement cette possibilité, surtout que le New York City FC a une place de joueur star libre dans son effectif depuis le départ en retraite d’Andrea Pirlo. La réussite récente de Romain Alessandrini, qui cartonne avec Los Angeles, pourrait bien donner des idées à un autre frenchie revanchard de la Ligue 1.