OL : Reine-Adélaïde et Lyon, départ d'urgence en Espagne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais est pour l'instant d'un calme absolu avec la seule signature. Mais les choses pourraient subitement s'accélérer et concerner un joueur qui n'était pas prioritaire dans la liste des départs.

A 18 mois de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, il se pourrait bien que Jeff Reine-Adélaïde ne finisse pas l’actuelle saison du côté du Groupama Stadium. Relégué sur le banc de l’OL (324 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues), le milieu de terrain de 25 ans souhaite pouvoir avoir sa chance, JRA a compris que Laurent Blanc ne comptait pas sur lui, et qu’il serait plus utile de se trouver dès maintenant un nouveau club. Et ce lundi, Dahbia Hattabi annonce que Jorge Sampaoli, désormais entraîneur du FC Séville, souhaite obtenir la signature de Jeff Reine-Adélaïde dès ce mois de janvier, la journaliste de FootMercato précisant que Monchi s’était mis à la manœuvre afin de parvenir à un accord avec Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Le très efficace directeur sportif de Séville a donc fait une proposition à l’OL.

Laurent Blanc n'est pas contre le départ de Reine-Adélaïde

Du côté du club espagnol, actuellement classé à la 14e place du Championnat d’Espagne, si on affiche une vraie confiance concernant la venue de Jeff Reine-Adélaïde, les choses sont claires, le milieu de terrain ne fera pas l’objet d’un transfert définitif, mais d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec la possibilité d'une option d'achat, même si ce n'est pas acquis. Le média spécialisé précise que du côté de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc ne s’oppose pas au départ du joueur que l’OL était allé chercher à Angers en 2019 pour 25 millions d’euros. A huit jours de la fermeture du marché des transferts, les choses devraient s'accélérer du côté de Lyon où l'on attend encore un ou deux renforts, même si pour cela les dirigeants rhodaniens attendent que cela bouge aussi dans le sens des départs.