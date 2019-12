OL : Reine-Adelaïde et Garcia, c'est l'amour fou à Lyon

Dans : OL.

Buteur face à Nice, Jeff Reine-Adelaïde a remis ça samedi sur la pelouse de Strasbourg. Preuve que le management de Rudi Garcia à l’égard de l’ancien Angevin porte ses fruits…

Après sa sortie à la mi-temps contre Marseille, l’international espoirs français l’avait pourtant mauvaise, lui qui n’avait pas suffisamment sa chance à ses yeux. Finalement, tout s’est arrangé entre Jeff Reine-Adelaïde et Rudi Garcia. La preuve, le coach des Gones a loué les progrès de son meneur de jeu avant la rencontre importante de Ligue 1 au Groupama Stadium face à Lille ce mardi soir (21h05).

« Il progresse à chaque match, s'est réjoui le technicien rhodanien. C’est ce qui est intéressant avec Jeff. C’est un garçon ouvert, très intelligent. Le talent il l’a. Après, on ne peut pas dire que le match de Strasbourg était son meilleur match. Mais vu qu’il doit être décisif, il a marqué le but de la victoire, et c’était important qu’on l’ait sur le terrain à ce moment-là » a commenté Rudi Garcia, satisfait des progrès de celui qui a endossé le costume de héros durant les absences de Depay et d’Aouar, avant de conclure. « Après, ce n’est pas parce qu’un joueur ne va pas au bout des matchs que le coach ne compte pas sur lui, ou qu’il ne jouera pas la partie suivante ». Espérons pour l’OL que Jeff Reine-Adelaïde soit encore en grande forme, ce mardi face au LOSC.