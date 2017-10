OL : Refourgué en L2, il rêve toujours de Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Ligue 2.

Prêté à Bourg-en-Bresse la saison dernière, Romain Del Castillo a effectué une partie de la préparation d’avant-saison avec l’Olympique Lyonnais.

Finalement, l’ailier droit de 21 ans a de nouveau été prêté en Ligue 2, à Nîmes cette-fois. Actuellement quatrième avec son équipe des « crocos », le jeune attaquant rhodanien s’est imposé comme un élément fort aux yeux de son entraîneur, Bernard Blaquart. De quoi rêver d’un retour à Lyon en fin de saison ? C’est l’objectif, comme il l’a confié au site Olympique-et-Lyonnais.

« Je pensais avoir ma chance mais je pense que je l’ai eue dans les matchs de préparation. J’ai fait les deux premiers. Je me suis blessé pendant une semaine, ça m’a un peu stoppé. C’était celle où le groupe partait en Chine. Même si ce n’était qu’une semaine, c’était peut-être celle à ne pas louper … C’est ce qui m’a un peu porté préjudice. En revenant il y avait des joueurs qui avaient fait le match en Chine (contre l’Inter Milan). On ne pouvait plus trop les enlever et c’est vrai que j’ai été un peu moins utilisé après » a-t-il confié, plein de regrets avant de se montrer plus optimiste.

« Bruno Génésio m’a dit que c’était le bon choix d’être prêté une année de plus avant de revenir. Les entraînements de Génésio durant la pré-saison ? Oui, ça m’a plu, d’autant que c’était ma première préparation avec les professionnels. Dans ses entraînements, il y a beaucoup de jeu. C’est quelque chose que j’aime beaucoup » a lancé l’attaquant de Nîmes, qui n’attend qu’une chose désormais : revenir à Lyon pour enfin s’y imposer. Le chemin est encore long, mais la politique du club envers les jeunes est forcément une motivation supplémentaire pour Romain Del Castillo…