OL : Rayan Cherki lassé, son avenir bouleversé

Par Guillaume Conte

Considéré comme l’un des joyaux de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki est encore très jeune, mais ses débuts de carrière ne se déroulent pas forcément comme il l’aurait rêvé.

Le milieu de terrain offensif de l'OL peine à récupérer du temps de jeu, et Peter Bosz ne se gêne pas pour lui faire savoir qu’il a encore beaucoup de travail avant d’être un titulaire régulier à Lyon. Le message est bien passé, et l’international espoirs tricolore attend sagement son heure en assurant qu’il faisait tout pour corriger ses défauts, notamment dans le positionnement ou les efforts défensifs. Mais le monde du football est sans pitié, et la patience est rarement de mise. Surtout si des concurrents de gala viennent se mêler au dossier. Il y a quelques mois, c’était le nom du Real Madrid qui était évoqué, quand Zinedine Zidane était aux manettes, afin de ramener la pépite lyonnaise très jeune, comme cela avait été le cas avec le Norvégien Martin Odegaard par exemple. Cela ne s’est pas fait, l’OL s’accrochant à son prometteur meneur de jeu, certain qu’il pouvait apporter beaucoup, puis rapporter beaucoup.

Barça, Juventus et Dortmund sur Cherki

Mais désormais, c’est un autre club de premier rang qui compte tenter sa chance. Selon El Nacional, le FC Barcelone prépare son renouveau en attaque, notamment avec la fin de contrat d’Ousmane Dembélé, qui ne semble pas se diriger vers une prolongation. L’idée du club catalan serait donc de remplacer le Français par un de ses compatriotes, avant que sa valeur ne soit trop élevée. Le transfert pourrait se conclure aux alentours de 20 millions d’euros. Pas négligeable pour un club lyonnais qui a du mal à vendre ses meilleurs joueurs ces derniers temps. Memphis Depay était parti libre, tandis que Houssem Aouar a un bon de sortie depuis deux ans désormais, sans succès. A noter que la Juventus et le Borussia Dortmund se sont aussi renseignés sur Rayan Cherki. De quoi laisser envisager un bon transfert, même si pour le moment, l’idée de changer d’air n’a pas traversé l’esprit du joueur, ni celui de son club. Mais s’il continue d’effectuer cette saison sur le banc de touche, Cherki pourrait bien se poser des questions au mois de juin prochain.