OL : Rafael vendu cet hiver, Lyon déchire le deal !

Dans : OL.

N°3 dans la hiérarchie des arrières droits à Lyon, Rafael profite actuellement de la blessure de Léo Dubois pour retrouver du temps de jeu dans la capitale des Gaules.

Néanmoins, au vu de son statut, le Brésilien avait l’intention de faire ses valises au mercato hivernal. En effet, France Football nous apprend en ce début de semaine que Rafael, dont le frère jumeau Fabio évolue à Nantes, a négocié au cours des dernières semaines un transfert avec les Canaris. Un accord avait même été trouvé entre Lyon, le FC Nantes et le défenseur droit de 29 ans. Mais la blessure au ménisque de Léo Dubois, lequel sera out entre 3 et 4 mois, a changé la donne. Et un départ n’est plus du tout à l’ordre du jour chez les décideurs lyonnais.

Un coup dur pour le club canari, qui se voyait déjà accueillir un défenseur fort d’une expérience de cinq ans passés à Manchester United et cinq ans passés à l’Olympique Lyonnais. Mais Jean-Michel Aulas et Juninho ont « tout stoppé pour finalement conserver Rafael afin qu’il puisse suppléer Léo Dubois, histoire de ne pas avoir de trou dans l’effectif ». Reste à voir si cette piste sera réactivée l’été prochain, après le retour de blessure de Léo Dubois. Pour rappel, Rafael est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021, après avoir prolongé son bail en mai dernier, malgré la présence de deux autres joueurs à son poste.