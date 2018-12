OL : Rafael opéré des adducteurs et absent 3 mois à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, Bruno Genesio n'avait pas que des bonnes nouvelles à évoquer. En effet, à la veille de la réception de l'AS Monaco au Groupama Stadium, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a annoncé l'absence longue durée de Rafael. Le défenseur brésilien de l'OL a en effet été contraint de passer sur la table d'opération et il sera forfait pour de longs mois.

« Rafael a subi une intervention chirurgicale vendredi, au niveau des adducteurs et du pubis. Il sera indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois », a reconnu Bruno Genesio, qui ne pourra donc pas compter sur son défenseur avant la fin du mois de mars. Rafael est donc forfait pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et fera au mieux son retour pour les quarts de finale de la C1 si l'Olympique Lyonnais poursuit sa route dans cette compétition. Un vrai coup dur pour Rafael et pour l'OL.