OL : Rafael évoque son avenir, il n'a qu'une seule idée en Tete

Dans : OL, Mercato.

Dans un embouteillage rare à ce poste en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a débuté la saison avec trois latéraux à droite.

Pendant l’été, Rafael a ainsi été poussé vers la sortie pour se trouver un nouveau point de chute et faire de la place à Kenny Tete et Léo Dubois. Mais l’ancien de Manchester United a refusé toutes les solutions, multipliant les déclarations pour afficher son amour pour l’OL. Six mois plus tard, il est parvenu à inverser la tendance. Sans une blessure au cœur de l’hiver, il aurait même sa place au chaud pour le sprint final. Ce n’est plus forcément le cas, mais le Brésilien affiche en tout cas clairement son désir à l’heure de parler de prolongation, alors qu’il sera en fin de contrat au mois de juin.

« Je joue en fonction des choix du coach. Je peux jouer sans problème sur le côté gauche, je l’ai déjà fait par le passé. Je suis désormais à 100 %. Léo Dubois et Kenny Tete sont en grande forme en ce moment. C’est à moi de bien revenir pour jouer. Tout le monde sait que j’ai envie de rester. Il faut montrer que je suis performant. Il y a des discussions concernant ma prolongation. J’espère qu’on arrivera à trouver une issue positive. J’aime beaucoup la ville et le club. Ma famille se sent bien ici. Ils sont très heureux à Lyon », a livré en conférence de presse l’arrière droit, qui a également réussi à se mettre les supporters dans la poche grâce à son engagement à 200 % et ses nombreux messages sur les réseaux sociaux où il clame son amour pour Lyon et l’OL. Une vraie campagne qui porte en tout cas ses fruits.