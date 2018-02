OL : Qui va plomber Lyon ? Domenech roi de la provoc devant Lille-OL

Dans : OL, LOSC, Ligue 1.

Opposé au LOSC ce dimanche après-midi, Lyon ne peine pas face aux hommes de Christophe Galtier. Devant à la pause (0-2), les hommes de Bruno Genesio pourraient retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1, après trois défaites consécutives contre Bordeaux, Monaco et Rennes. Mais ces dernières semaines, des erreurs individuelles ont plombé l’OL.

Cela ne pousse donc pas Raymond Domenech à un optimisme démesuré. Un brin provocateur, l’ancien sélectionneur des Bleus pose même une question qui va faire réagir sur son compte Twitter. Qui va faire la boulette qui va plomber Lyon en 2e mi-temps ? « L’OL mène à Lille à la mi-temps et c’est plus que justifié mais avec Lyon on se demande toujours qui va faire l’erreur défensive grossière qui relancera l’adversaire » a publié Raymond Domenech sur Twitter. Qu’on se le dise, il faudra plus qu’une erreur défensive pour relancer ce LOSC très inquiétant contre Lyon…