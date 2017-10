OL : Quand Aulas n'est pas là, le PSG prend un gentil tacle de Sauvage

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En l'absence de Jean-Michel Aulas, qui était retenu par ses activités au sein de la CEGID, c'est le directeur général de l'Olympique Lyonnais qui a commenté en conférence de presse les bons résultats financiers d'OL Groupe. Et Thierry Sauvage a répété que le club rhodanien devait s'inspirer du Bayern Munich et d'Arsenal plutôt que du PSG et Manchester City.

« Il est évident que lorsqu’on construit un stade tel que le Groupama Stadium, il faut jouer la Ligue des Champions le plus souvent possible. C’est le plus beau des spectacles et celui qui rapporte le plus aussi. Il faut continuer de prendre en exemple les clubs du Bayern Munich et d’Arsenal. Ils ont su fidéliser un public tout en faisant face à une réalité économique. On a du retard sur eux car notre stade vient juste d’être construit mais on marche dans leurs pas. Il est beaucoup plus difficile de lutter avec Manchester City et le Paris Saint-Germain qui se sont vus injecter des fonds par une puissance économique... », a expliqué le directeur général de l’Olympique Lyonnais, qui en remet une petite couche sur le cas du PSG.