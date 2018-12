OL : Puydebois met ce Lyonnais en garde, et c'est une surprise

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Ce mercredi soir contre le Shakhtar Donetsk, Ferland Mendy sera bien évidemment titulaire dans le couloir gauche de l’Olympique Lyonnais.

International français depuis peu, l’ancien joueur du Havre fait l’unanimité dans la capitale des Gaules. Néanmoins, Nicolas Puydebois est légèrement irrité par le manque de régularité du défenseur lyonnais. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien gardien de l’OL a lancé un premier avertissement à Ferland Mendy, lequel sera évidemment très attendu ce mercredi à Kiev afin d’aider Lyon à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

« J'attends plus de Ferland Mendy. Il doit être plus régulier. Après, c'est un jeune joueur qui enchaîne beaucoup de matchs... Il doit digérer son nouveau statut d'international. Il joue beaucoup donc il doit apprendre à gérer son corps et son temps de jeu. Ce n'est pas facile d'enchaîner des matchs tous les trois jours. Il doit mieux gérer ses temps forts et ses temps faibles. Il est très fort offensivement, mais il doit être encore meilleur défensivement » a expliqué Nicolas Puydebois, très exigeant avec Ferland Mendy, lequel est pourtant l’un des meilleurs joueurs de l’OL depuis le début de la saison.